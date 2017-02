Vorfahrt nicht beachtet: Hoher Schaden

Titz. Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Autofahrerin und Sachschaden von circa 20.000 Euro kam es am Donnerstag in Titz.

Gegen 13.10 Uhr verließ eine 27-jährige Frau aus Titz die Autobahn 44 und wollte im Anschluss nach links auf die L226 in Richtung Titz abbiegen. Zur gleichen Zeit war ein 52 Jahre alter Autofahrer aus Titz auf der L226 in Richtung Linnich unterwegs. Die Frau hielt zunächst an der Einmündung, zog dann jedoch an, ohne dem sich nähernden Autofahrer Vorfahrt zu gewähren. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Die Unfallverursacherin wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.