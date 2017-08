Aktion ‚ausgeleuchtet‘: Licht aus am 26. August

Im Zuge der Internationalen Fledermausnacht in der Zitadelle am 26. August ruft die Stadt Jülich ihre Bürger zu einer Aktion namens ‚ausgeleuchtet‘ auf. So schreibt die Stadt: „Übermäßige Beleuchtung lässt die Unterschiede zwischen Tag und Nacht verschwimmen. Das hat Folgen für alle, für Mensch, Natur und Umwelt. Was bedeutet uns die Nacht und warum ist sie wichtig?

Für die Aktion ‚ausgeleuchtet‘ ruft die Stadt dazu auf, gegen 21 Uhr die Zusatzbeleuchtungen auszuschalten. Das gilt für Schaufenster, Kirchen, aber aus Privathaushalte. Sie ist also eine Art kleine Zeitreise in die Zeit vor der Elektrifizierung.

Mehr Informationen:

www.juelich.de/ausgeleuchtet