Vor dem Derby: Beide Teams um Rehabilitation bemüht Letzte Aktualisierung: 11. April 2017, 12:05 Uhr

Jülich. Am neuerlichen Spieltag hatten Lich-Steinstraß und Welldorf-Güsten in Gruppe 3 der Fußball-Bezirksliga ihre „Aussetzer“. Die Germania verlor ihr Heimspiel gegen Brauweiler mit 1:2, und die Grün-Weißen gingen, ebenfalls auf eigenem Platz, mit 2:4 gegen Frechen vom Kunstrasen. Am Donnerstagabend treffen nun die beiden Verlierer im einzigen echten Lokalderby im Möhnewinkel ab 19.30 Uhr aufeinander.