Jülicher Land.

„Heute traf der seit Oktober erwartete Waggon Kartoffeln hier ein. Es wurde an Ort und Stelle auf dem Bahngleise verkauft. Um pünktliches Erscheinen brauchte nicht gebeten werden“, notierte der Indener Hauptlehrer Franz Grafen am 16. Januar 1917 in sein Schul-, Orts- und Kriegstagebuch.