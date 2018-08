Von Huchem-Stammeln nach Selgersdorf

Startpunkt ist der Rurtalbahn-Haltepunkt in Huchen-Stammeln. Von aus nach links in den Schwarzen Weg, dann nach links in die Bahnhofstraße. Dieser folgen und die Bundesstraße 56 überqueren auf den Mühlenweg. Dem folgen und kurz vor der Kläranlage Merken an der Schranke vorbei links in den Merkener Busch abbiegen.

An der Waldwegkreuzung links halten. Die Strecke führt dann am Waldrand entlang und kreuzt den Mühlenweg. Weiter geradeaus, zwei Wege links liegen lassen. Die Strecke erreicht dann die Peterstraße, auf die man links abbiegt und dann kurz vor der Rurbrücke wieder nach rechts verlässt. Für zwei Kilometer dem Ruruferradweg folgen bis kurz hinter Selhausen. Hier wird der Krauthausen-Jülicher Mühlenteich aus der Rur abgezweigt, der zuerst nicht überquert wird. Geradeaus an der kleinen Kläranlage vorbei. Mühlenteich über das Stauwehr überqueren und direkt nach rechts abbiegen, danach geht es über einen kleinen Weg in den Pierer Wald hinein, über den man einen breiteren Weg erreicht. Dem bis zum Gewerbegebiet Pier folgen.

Vor dem Gebiet links auf Ruruferradweg parallel zur Straße abbiegen, die Rur überqueren, 400 Meter später nach rechts in einen Feldweg in Richtung Schophoven zu Gut Müllenark. An dessen Front vorbei geradeaus in die Fuchsstraße. Bei Fuchsstraße 7 nach rechts auf den Fußweg.

Bei Erreichen der Lehrer-Steffens-Straße links und hinter Feuerwehr und Gemeindehaus nach rechts abbiegen. An Sportplätzen vorbei die Rur überqueren in Richtung Selgersdorf. In Selgersdorf etwa auf Höhe der Kirche in den Daubenrather Kirchweg und dann zum Zielpunkt, dem Rurtalbahnhaltepunkt in Selgersdorf.