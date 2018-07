Jülich - Viele Besucher und ziemlich entspannte Tiere

Jülich.

Lange Schlangen bildeten sich vor dem Kassenhäuschen oder vor dem Kinderschminkangebot. Viele Menschen versammelten sich um die Märchen-Lesestationen in den lauschigen Themengärten, auf dem Bootssteg oder am Ort der Stille. Trotz der anhaltenden Hitze behielten die „Märchenträume“ in Kombination mit dem „Zoofest“ im Brückenkopf-Park ihre Attraktivität.