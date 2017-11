Videoüberwachung entlarvt unehrlichen Finder

Jülich. Die Videoüberwachung einer Tankstelle hat die Polizei am Donnerstag auf die Fährte eines 62 Jahre alten Mannes aus Jülich geführt. Er hatte die Geldbörse einer 45-jährigen Frau gefunden und diese kurzerhand behalten.

Wie die Dürener Polizei berichtet, tankte die Frau aus Alsdorf gegen 9.45 Uhr ihr Auto an einer Tankstelle in Jülich. Nachdem sie bezahlt hatte, fuhr sie davon. Später bemerkte sie, dass sie ihr Portemonnaie verloren hatte und erkundigte sich telefonisch bei der Tankstelle, ob jemand ihre Geldbörse dort abgegeben habe. Der Angestellte verneinte dies, konnte aber nach Sichtung der vorhandenen Videoaufzeichnung der Frau mitteilen, dass ein anderer Kunde das Portemonnaie gefunden und mitgenommen hatte.

Daraufhin erstattete die 45-Jährige Strafanzeige und die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Der tatverdächtige Kunde konnte anhand des Kennzeichens an seinem Auto identifiziert und an seiner Wohnanschrift in Jülich aufgesucht werden.

Mit dem Vorwurf der Fundunterschlagung konfrontiert, händigte der 62-Jährige den Beamten das Portemonnaie aus. Allerdings hatte er Ausweise sowie Karten der Verliererin bereits entsorgt und seine eigenen Papiere in die Börse einsortiert. Auch das Bargeld, das sich laut der Alsdorferin darin befinden sollte, war nicht mehr in voller Höhe enthalten. Die Beamten stellten schließlich das Portemonnaie und den verbleibenden Geldbetrag sicher.

Fundunterschlagung wird laut Strafgesetzbuch mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft.