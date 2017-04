Victoria Pier-Schophoven: Vorstandsmannschaft ohne „Abgänge“

Pier-Schophoven. Bei der Jahreshauptversammlung von Victoria Pier-Schophoven gab es keine großen Überraschungen. Alle Mandatsträger wurden einstimmig wieder gewählt. In dem bis auf den letzten Platz gefüllten Sportheim der Victoria begrüßte Vorsitzender Ludwig Schmitz zur Generalversammlung, die zunächst in einer Gedenkminute der verstorbenen Mitglieder der Victoria gedachte.

Der Geschäftsbericht wurde von Geschäftsführer Michael Nahrings vorgetragen. Besonders erwähnte Nahrings den positiven Verlauf der Sportwoche und des im Februar stattgefundenen Wintercups.

Als Herr der Zahlen präsentierte Kassierer Horst Kluth den Kassenbericht, der ohne Rückfrage von der Versammlung entlastet wurde. Nach der Entlastung des Vorstands bedankte sich Ehrenvorsitzender Matthias Hahn beim bisherigen Vorsitzenden für die geleistete Arbeit und fragte im gleichen Atemzug, ob Ludwig Schmitz wieder als neuer Vorsitzender fungieren würde, da es keinen Gegenkandidaten gab. Schmitz stellte sich wieder zur Wahl und wurde einstimmig wieder gewählt. Unter großem Beifall nahm Schmitz die Wahl an und hielt eine kurze Dankesrede.

Er erwähnte, das in seiner Amtszeit unter anderem, eine für 120 Personen überdachte Sitzplatztribüne gebaut wurde und ein Trainerbüro in unmittelbarer Nähe des Stadions. Ohne Unterstützung von Sponsoren, Vorstandsmitgliedern und vielen Helfern aus dem Verein hätten man das nicht stemmen können, daher bedankte er sich nochmals bei allen, die mitgeholfen haben, dieses Mammut-Projekt zu verwirklichen. Er bemerkte ganz stolz: „Wir sind der Kreisliga B-Verein mit der schönsten Sportanlage hier in unserer Region, was uns auch immer wieder von vielen neutralen Besuchern bestätigt wird.“

Nach der kurzen Dankesrede wurde Hagen Freialdenhoven als zweiter Vorsitzender einstimmig bestätigt Ebenfalls wurden Geschäftsführer Michael Nahrings und Stellvertreter Tobias Welsch einstimmig wieder gewählt wie auch Horst Kluth als erstern Kassierer, Tanja Freialdenhoven übernimmt den Part des zweiten Kassierers (ebenfalls einstimmig bestätigt) und ist somit die einzige Frau im Vorstand.

Im weiteren Verlauf kündigte Schmitz die Sportwoche vom 12. bis 16. Juli an. Erstmals wird in Schophoven eine Kinderolympiade am 7. Juli im Rurauestadion ausgerichtet. Der Kindergarten Schophoven veranstaltet zusammen mit der Victoria diesen Event.