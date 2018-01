Jülich - VHS Jülicher Land hat den Senioren sehr viel zu bieten

Jülich. Günter Vogel, jahrzehntelanger erfolgreicher Leiter der Volkshochschule, und Claudia Schotte, seine Nachfolgerin im Amt des Leiters der VHS Jülicher Land, waren zu Gast bei der Senioren Union Jülich.

Unmissverständlich stellte Vogel gleich am Anfang fest: Die Volkschule gehört zu den Pflichtaufgaben einer Kommune und nicht zu den freiwilligen Leistungen, was sie von anderen kulturellen Einrichtungen der Stadt unterscheidet. Ihre Hauptangebote umfassen die Bereiche Schulabschlüsse, Mensch und Gesellschaft, Arbeitswelt, Fremdsprachen, Gesundheit, Kultur und Kreativität. Die Sprachen machen mittlerweile ein Anteil von 35 bis 40 Prozent am Angebot aus, was auch mit der starken Nachfrage nach Kursen für Deutsch für Ausländer zusammenhängt.

Den Umzug der VHS in das Gebäude der alten Realschule betrachten die beiden als einen Glücksfall, denn durch das reichliche Angebot an Klassenräumen können jetzt Kurse auch parallel angeboten werden. Als angenehm wird auch das Angebot an kostenlosen Parkplätzen empfunden. Rückblickend beurteilt Vogel auch die Zusammenarbeit mit mit Aldenhoven, Linnich und Titz als Glücksfall für alle Beteiligten, der sich auch finanziell gut auswirke.

Befragt nach der Finanzierung der VHS, erfuhren die Senioren, dass etwa 30 Prozent der Kosten durch die Gebühren der Nutzer aufgebracht werden. Wichtig seien auch die Zuschüsse des Landes, Drittmittel beispielsweise vom Bundesamt für Migration und natürlich der Anteil der Träger. Als erfreulich bezichnete es Vogel, dass frühere Kürzungen bei den Landeszuschüssen wieder rückgängig gemacht werden.

Wir sind eine „zertifizierte Einrichtung“ und erbringen Qualitätsnachweise in vielen Bereichen. Unsere Dozenten haben einen Hochschulabschluss und werden hinsichtlich ihrer Eignung für die Erwachsenenbildung von uns unter die Lupe genommen. Ausdrücklich ermunterten Schotte und Vogel zu Anregungen und Kritik, auch wenn man mit der Leistung eines Dozemten nicht zufrieden sei. Auf Fragen aus der Runde, welche Kursangebote für Senioren besonders geeignet seien, meinte Vogel optimistisch „eigentlich alle“ und erklärte dies mit der Tatsache, dass der Altersdurchschnitt der Kursteilnehmer parallel zum demographischen Wandel ständig steige und die VHS sich natürlich den Bedürfnissen der Teilnehmenden anpasse.

Vorsitzender Wolfgang Gunia dankte den beiden im Namen der Senioren herzlich für die informativen Berichte mit einem kleinen Präsent. Zugleich kündigte er die nächsten Veranstaltungen der Senioren Union an; Im Februar gibt es einen Vortrag zum Öffentlichen Personennahverkehr, im März erwartet die Senioren Union den Besuch der Polizei zum Thema „Sicherheit im Haus und an der Haustür“.