Selgersdorf/Aachen - Versuchtes Tötungsdelikt: Ehemann soll Feuer in Jülicher Wohnhaus gelegt haben

Selgersdorf/Aachen.

Das Feuer, welches in der Nacht auf Mittwoch in einem Haus auf der Altenburger Straße in Jülich Selgersdorf ausgebrochen ist, soll laut der Staatsanwaltschaft Aachen schwere Brandstiftung gewesen sein. Der Ehemann ist dringend verdächtig. Die Frau und ihre Tochter konnten sich zum Tatzeitpunkt rechtzeitig in Sicherheit bringen.