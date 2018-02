Jülich - Verkehrswacht testet Sehschärfe von 677 Grundschülern

Jülich. Gutes Sehen ist eine wichtige Voraussetzung für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr und natürlich auch in der Schule. Das ist selbstverständlich und somit auch eine besondere Aufgabe für die Verkehrswacht Jülich.

Deren beiden Mitarbeiter Friedhelm Meuser und Walter Müsgen haben von November bis Januar die Sehschärfe von 677 Grundschülern der zweiten und dritten Klassen in Titz, Ellen, Aldenhoven, Promenadenschule Jülich, Koslar, Niederzier und Siersdorf überprüft, wie die Verkehrswacht mitteilt. Dabei wurden sie von den Schulen dankbar unterstützt.

Beim Sehen im Nahbereich sei das Ergebnis bei insgesamt 57 Kindern (8 Prozent) und im Fernbereich bei 83 (etwa 12 Prozent) nicht ausreichend gewesen. Alle Kinder nahmen das Testergebnis für die Eltern mit.

Die Verkehrswacht hofft, dass die nicht ausreichenden Testergebnisse die Eltern veranlassen, weitere Schritte zu unternehmen, um die eventuell bisher nicht bekannte Sehschwäche ihres Kindes von Fachleuten überprüfen und korrigieren zu lassen.

Die Verkehrswacht Jülich hat sich bei ihren beiden Mitarbeitern „für den enormen Einsatz zum Wohl der Grundschüler“ bedankt.

Beim Frühlingsfest am 25. März in der Jülicher Innenstadt bietet die Verkehrswacht an ihrem Infostand den kostenlosen und anonymen Sehtest an. Auch bei Erwachsenen liegen erfahrungsgemäß die nicht ausreichenden Ergebnisse bei 10 bis 20 Prozent.