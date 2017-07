Vereinsmanagerausbildung beim Kreissportbund

Kreis Düren. Der Kreissportbund Düren konnte alle geplanten Seminare „Kurz und Gut“ im 1. Halbjahr 2017 wie geplant umsetzen. Viele Vereine nahmen die kostenlosen Informationen gerne an. Auch wurden recht viele Vereinsberatungen beantragt.

Einen Dank sprach der Kreissportbund in diesem Zusammenhang den Sponsoren Sparkasse Düren, Landessportbund und Kreis Düren aus, die den Kreissportbund unterstützten.

Für das kommende Jahr 2018 plant der Kreissportbund Düren nun auch eine Vereinsmanagerausbildung, zu der bereis drei Anmeldungen vorliegen. Doch damit dieses stattfinden kann, werden insgesamt zehn Teilnehmer benötigt, die eine Ausbildung zum Vereinsmanager absolvieren möchten.

Bei Interesse bittet der KSB um entsprechende Anmeldungen. Die Interessierten werden acht Wochenenden (freitags und samstags) für die Ausbildungseinheiten einplanen müssen.

Im 2. Halbjahr 2017 werden wieder acht „Kurz und Gut“-Seminare“ angeboten. Neu sind „Integration durch Sport“ und „Kostenrechnungen und Beitragsgestaltungen“.

Hier die komplette Übersicht: 7. September: „Steuern, Finanzen, Gemeinnützigkeit, Buchungen, Spendenrecht“; 28. September: „Bezahlte Mitarbeit im Sportverein“; 4. Oktober: „Vereinsrecht mit Satzungserläuterungen“; 11. Oktober: „Integration durch Sport“; 12. Oktober: „Sportversicherungen und Verwaltungsberufsgenossenschaft“; 8. November: „Kostenrechnungen und Beitragsgestaltungen“; 16. November: „Schweigen schützt die Falschen – Prävention sexualisierter Gewalt“. Das letzte „Kurz und gut“-Seminar ist am 30. November geplant, wobei nochmals „Steuern, Finanzen, Gemeinnützigkeit, Buchungen, Spendenrecht“ auf dem Plan stehen. Alle Seminare finden im Kreishaus Düren, Bismarckstraße 16, statt, jeweils ab 18 Uhr.

Der Kreissportbund Düren bittet um frühzeitige Anmeldungen per E-Mail an an W.Gehlen@web.de oder an N.Wittig@ksb-dueren.de. Unbedingt sind Vor- und Zuname, Geburtsdatum und Anschrift anzugeben.