Jülich - Vandalismus am Lehrbienenstand

Jülich. Gleich drei Völker des Lehrbienenstandes an der Sekundarschule in Jülich fielen unbekannten Vandalen vermutlich am Mittwoch der vergangenen Woche zum Opfer. Die Beuten der Völker wurden umgekippt und anschließend mit Verbundsteinen beworfen, was zu einem Materialschaden von ca. 320 Euro geführt hat. Weit schwerwiegender ist der Umstand, dass die Entwicklung der Bienenvölker nachhaltig behindert wird.

Bernward Venth, Lehrer der Bienen-AG an der Sekundarschule, und Manfred Kochs, Vorsitzender des Imkervereins Jülich „Immentreu“, zeigen sich immer noch fassungslos und verärgert über diesen Vandalismus-Akt, der in dieser Form nun bereits das zweite Mal innerhalb eines Jahres stattgefunden hat.

„Ziemlich genau vor einem Jahr haben die Täter Blocksteine von einer 400 Meter entfernten Baustelle herangeschafft und damit die Kästen eingeworfen“, schildert Kochs. Diesmal nahmen die Täter die Fundamentsteine unter den Kästen.

Der Schaden war massiv: „Bei einem Volk ist neben vielen Bienen die König getötet worden“, sagt Kochs. Ob das zu retten ist, bleibt fraglich. Ein Jungvolk habe sich komplett aufgelöst. Nur ein Altvolk hat den Anschlag überstanden.

Der Verein ist bestrebt, die Bevölkerung, insbesondere Schulen, in Fragen der Bienenhaltung zu beraten und zu unterstützen soweit es in seinen Kräften und Möglichkeiten steht. Bernward Venth liefert dazu mit seiner Bienen-AG einen wichtigen Beitrag an der Schule zur Aufklärung und Beobachtung bei der Völkerbildung und Entwicklung.

Die Unbekannten haben somit nicht nur an den Völkern einen Schaden verursacht, sondern auch Wissensvermittlung gestört. Augenzeugen werden gebeten, sich an die örtliche Polizei zu wenden, bei der Anzeige erstattet wurde.