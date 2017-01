Aldenhoven.

Kurz, nachdem die Nachricht über den tödlichen Unfall auf der Landstraße 136 zwischen Aldenhoven und Schleiden in der Welt war, meldeten sich die ersten Stimmen in den sozialen Medien. Neben Einträgen, in denen Menschen den Angehörigen des 35-Jährigen ihr Beileid aussprachen, gab es etliche Kommentare mit Bezug zu der Unfallstelle.