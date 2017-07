Unbekannte streuten Nägel bei der Tour de France aus

Jülich. Am vergangenen Sonntag fuhr die Tour de France durch den Kreis Düren. Tausende Zuschauer platzierten sich entlang der Strecke, um die Teilnehmer anzufeuern. Doch wie sich nun herausgestellt hat, ist die Tour nicht nur auf Wohlwollen gestoßen. Unbekannte hatten am Sonntag kurz vor der Einfahrt des Tross Nägel auf die Fahrbahn gestreut.

Mehr zum Thema

Die Polizei des Kreises Düren gibt an, Hinweise darauf erhalten zu haben, dass Unbekannte am Tag der Tour de France Nägel im Bereich des Kreisverkehrs an der Autobahnauffahrt Jülich-Koslar verstreut hatten.

Die Tat müsse, laut der Polizei, am Sonntag, 2. Juli, zwischen 14.45 und 15.15 Uhr ereignet haben, also kurz bevor das Fahrerfeld diesen Streckenabschnitt befuhr. Allerdings konnten Mitarbeiter der Stadt Jülich die Nägel rechtzeitig von der Fahrbahn entfernen, sodass für die Sportler keine Gefahr bestand.

Nun ermittelt die Polizei Düren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zu den Tätern konnten bisher noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02421/949-5321 (innerhalb der Bürozeiten) oder 02421/949-6425 (außerhalb der Bürozeiten) zu melden.