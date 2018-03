Jülich - Umstrittener Test-Kreisel soll vor allem Radler bremsen

Jülich.

Die Reaktionen – vor allem in den sozialen Medien – ließen nicht lange auf sich warten und sind sehr uneinheitlich. Der Beschluss, die von der Polizei identifizierte Unfallhäufungsstelle an der Kreuzung Köln-, Post-, Schlossstraße durch einen Mini-Kreisverkehr zu entschärfen, ist in der Bürgerschaft, die im Netz diskutiert, umstritten.