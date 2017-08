Über Nacht verschwindet ein BMW und ein Mercedes

Niederzier/Inden. Diebe haben in der Nacht zu Dienstag einen BMW und einen Mercedes gestohlen. Wie die Polizei meldet, wurde der BMW von einem Privatgrundstück im Streffenweg in Niederzier entwendet. Aus der Jakobusstraße in Inden/Altdorf stahlen Diebe einen Mercedes.

Der BMW mit den Kennzeichen DN-MF 606 stand ab 22.30 Uhr auf einer Garagenzufahrt geparkt und war ordnungsgemäß verschlossen. Die beiden zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel deponierte der Fahrer anschließend in einer Kommode nahe der Hauseingangstür. Am nächsten Morgen stellte der Mann gegen 7.30 Uhr den Diebstahl des Wagens fest. Bei dem Auto handelt es sich um einen weißen BMW, Modell 535d, ausgestattet mit Keyless Komfortsystem.

Ähnlich erging es einem Mann aus Inden. Auch er stellte seinen Wagen vorschriftsgemäß ab. Gegen 23 Uhr am Dienstag war dieser noch da. Um etwa 7.15 Uhr am Mittwoch war das Auto weg. Hierbei handelte es sich um einen Mercedes, ebenfalls in weiß, Modell GLC und dem Kennzeichen KS-WW 7700.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich zu Dienstzeiten an den Ermittler unter Telefon 02421/949-8321 zu wenden. Außerhalb dieser nimmt die Leitstelle Hinweise unter Telefon 02421/949-6425 entgegen.

Bei Fahrzeugen mit Keyless Komfortsystem gibt die Polizei folgende Tipps: Deponieren Sie ihre Fahrzeugschlüssel nie in der Nähe der Wohn- oder Haustür. Erfragen Sie beim Hersteller, ob das System zeitweise aus- und wieder eingeschaltet werden kann. Interessierte können sich an das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz wenden.