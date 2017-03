Würselen/Jülich.

Reichlich Superlative begleiten das Spitzenspiel der 2. Tischtennis-Bundesliga, in dem am Samstag um 19 Uhr Primus TTC Indeland Jülich auf den Tabellenzweiten TSV Bad Königshofen trifft. „Wir werden ein hochklassiges Spiel auf Bundesliganiveau erleben“, sagt TTC-Manager Arnold Beginn voraus, da auf beiden Seiten international erfahrene Profis an die Platte gehen.