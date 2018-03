Jülich - TTC Indeland Jülich kämpft um Chance zum Aufstieg

Jülich. Nach einigen Schwierigkeiten in der Hinrunde ist der TTC Indeland Jülich zunächst erfolgreich in die Rückrunde gestartet und biegt bereits auf die Zielgerade der Saison ein.

Mit drei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlage hat es das Team in diesem Jahr nicht vermocht, sich vom Zweitliga-Tabellenende zu lösen.

Immerhin vermeldet der Verein, dass er für die kommende Spielzeit den Lizenzantrag für die 1. Tischtennis-Bundesliga (TTBL) gestellt hat. So rechnete er sich gute Chancen aus, nach neunjähriger Abwesenheit wieder in die höchste deutsche Spielklasse zurückzukehren. Die Vereine der Tischtennis Bundesliga (TTBL) haben sich auf der Gesellschafterversammlung in Fulda indes gegen die mögliche Erteilung einer ‚Wildcard‘ für den aufstiegswilligen Zweitligisten entschieden. Ein Aufstieg in die TTBL ist für Jülich damit nur im Falle einer sportlichen Qualifikation möglich.

Der aufstiegswillige Zweitligist erhält im Falle einer fehlenden sportlichen Qualifikation keine ‚Wildcard‘ für Deutschlands höchste Spielklasse. So lautet der Beschluss der zehn Bundesligisten. Eine Entscheidung war aufgrund der sportlichen Situation des TTC Indeland nötig geworden, der nach 15. Spieltagen den neunten Rang in der 2. Bundesliga und damit einen der beiden Abstiegsplätze belegt. Die Auffüllregelung sieht einen Aufstieg in diesem Fall nicht vor. Belegt Jülich am Ende der Saison den achten oder einen besseren Tabellenplatz, besteht nach Maßgabe der Auffüllregelung und vorbehaltlich des laufenden Lizenzprüfverfahrens jedoch eine Teilnahmeberechtigung für die TTBL-Saison 2018/19

Am Sonntag, 25. März, erwarten die Indeländer um 14 Uhr in der heimischen Nordhalle den TV Hilpoltstein zum Duell. Der TTC Indeland möchte die Nachwuchsabteilungen aller Vereine inklusive ihrer Betreuer und Fahrer zu diesem Tischtennis-Leckerbissen einladen. Interessenten werden gebeten, bis heute unter Angabe des Vereinsnamens mitzuteilen, wie viele Plätze der Jülicher Tischtennis-Zweitligist für sie reservieren darf. Die Anschrift des Spiellokals lautet: GGS Nord, Berliner Straße 8 in 52428 Jülich. Für weitere Rückfragen steht auch TTC-Pressesprecher Jörg Sauer zur Verfügung unter Telefon 0157/30845503.

Der TTC verspricht sich durch diese Aktion möglichst viele Zuschauer, die das Team von den Rängen aus lautstark unterstützen.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Indeländer mit einem „fünften Mann im Rücken“ zu besonderen Leistungen fähig sind und bei solchen Gelegenheiten Eigenwerbung betreiben und Reklame für ihren Sport machen.