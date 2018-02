TTC Indeland Jülich muss gegen Tabellenzweiten Bad Homburg antreten

Jülich.

Wenn am kommenden Sonntag der TTC OE Bad Homburg als Tabellenzweiter der 2. Tischtennis-Bundesliga um 14 Uhr in der Jülicher Nordhalle an der Berliner Straße gastiert, haben sich die Vorzeichen mit Blick auf das Hinspiel für die Gastgeber ein wenig geändert.