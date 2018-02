Jülich.

Mitten im karnevalistischen Trubel treten die Tischtennis-Profis des TTC Indeland Jülich in der Jecken-Hochburg beim 1. FSV Mainz 05 am Samstag (18.30 Uhr ) an. Profi-Sport gegen fünfte Jahreszeit. Dabei hatte TTC-Präsident Mike Küven durch Heimrechttausch noch verhindert, dass die Partie auf den Sonntag gefallen ist, wie ursprünglich vom Verband angesetzt.