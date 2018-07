Jülich.

Auch wenn es Beispiele für am Reißbrett konstruierte Karrieren gibt: Sport ist nicht planbar. Nachdem der TTC Indeland Jülich sieben Jahre in der 2. Bundesliga immer Meister oder Vizemeister geworden ist, aber auf den Aufstieg verzichtete, war das in der vergangenen Saison ganz anders. Der Klub trat mit der festen Absicht an, in die 1. Liga zurückzukehren – und lieferte die schlechteste Platzierung (8.) seiner Zweitliga-Phase ab...