Jülich.

„Wir haben keine Chance, aber die wollen wir nutzen“, sagt TTC-Präsident Mike Küven schmunzelnd. Und meint das Achtelfinale am Freitagabend im Deutschen Tischtennis-Pokal, in dem der TTC Indeland Jülich um 19.30 Uhr den Bundesligisten Post SV Mühlhausen in der Nordhalle an der Berliner Straße empfängt.