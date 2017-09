Jülich.

Ein ganzes Wochenende zauberten die 160 Aktiven aus 17 Vereinen bei den Tischtennis- Kreismeisterschaften Düren in der Jülich Nordhalle mit dem kleinen Zelluloidball. „Zwar sind die Mitgliederzahlen im Kreis wie auch in anderen Sportarten leicht rückläufig, aber das spielerische Niveau ist hoch, und wir haben hier an den drei Spieltagen spannende und tolle Spiele gesehen“, zeigte sich der Kreisvorsitzender Hans Peter Breuer, zufrieden.