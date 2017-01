Jülich/Würselen.

Mit einem Heimspiel in fremder Halle startet Tischtennis-Zweitligist TTC Indeland Jülich am Sonntag um 14.30 Uhr in die Rückrunde. Gegner in der Elmar-Harren-Halle an der Krottstraße in Würselen ist der TTC Frickenhausen, gegen den es im Hinspiel nach total ausgeglichenem Verlauf ein 5:5 gegeben hatte.