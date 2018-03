Jülich - Trunkenheitsfahrt zum Ende der Fastenzeit: 80.000 Euro Sachschaden

Jülich.

Ein 21-jähriger Mann aus Titz wurde am Donnerstag schwer verletzt und hat für einen Sachschaden von rund 80.000 Euro gesorgt, weil er alkoholisiert Auto gefahren war. Der Mann beschädigte mehrere am Straßenrand geparkte Autos, als er auf der Alten Reichsstraße in Mersch in Richtung Titz fuhr.