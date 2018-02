Linnich.

„Genießen Sie diesen Abend, es ist etwas ganz Besonderes“, kündigte Pfarrerin Wiebke Harbeck das Trio KlassiKOR zum Auftakt der aktuellen Konzertreihe in der evangelischen Kirche in Linnich an. Die klassischen Künstler aus Korea luden das Publikum ein, einer außergewöhnlichen Interpretation von Franz Schuberts Winterreise zu folgen.