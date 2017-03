Trainingscamp in den Osterferien

Hasselsweiler. Vor dem Start in die Sommersaison 2017 sind die Mitglieder des Tennisclub Grün-Weiß Hasselsweiler zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 31. März, 20 Uhr, in das Clubheim des TC Grün-Weiß in Hasselsweiler eingeladen.

Auf der Tagesordnung stehen neben den Berichten des 1. Vorsitzenden und des Sportwarts über das Geschäfts- und Sportjahr 2016, des Kassenwartes und der Kassenprüfer die Entlastung des Vorstandes und die Neuwahlen etlicher Vorstandsämter auf der Tagesordnung.

Die offizielle Eröffnung der Sommersaison wird am Sonntag, 23. April, ab 14 Uhr auf der Clubanlage in Hasselsweiler zum Ausklang des Tennis-Trainingscamps zum Ende der Osterferien stattfinden. Der TC Grün-Weiß bietet bei der Saisoneröffnung Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit, in ungezwungener Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen das Vereinsleben auf der Platzanlage kennen zu lernen.

Zur Demonstration von Trainingsinhalten und zum aktiven Schnuppertraining werden die Trainer des Vereins bereit stehen.

Auf das Tennis-Trainingscamp vom 21. bis 23. April wird noch genauer hingewiesen. Informationen können der Homepage des Vereins unter www.gw-hasselsweiler.de bzw. www.facebook.com/tcgwhasselsweiler entnommen oder per E-Mail von den Trainern unter trainer@gw-hasselsweiler.de oder dem Vorstand des Vereins vorstand@gw-hasselsweiler.de erhalten werden.