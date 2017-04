Freialdenhoven.

So langsam wird es eng für Torhüter Ivica Ljubicic zwischen den Pfosten des Mittelrheinligisten Borussia Freialdenhoven. Am vergangenen Wochenende war der Tabellenzweite VfL Alfter zu Gast, am Ende stand es 1:1 (0:0), dank eines Geschenks von Ljubicic.