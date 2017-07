Jülich.

Der Mondhimmel auf der Leinwand taucht den Friedhof um Mitternacht in ein unwirkliches Licht. Dort hocken Tom Sawyer und Huckleberry Finn, die als Gegenmittel gegen vermeintliche Teufel eine tote Katze im Gepäck haben, zitternd hinter einem Grabstein. „Lord, Tom, the devils, they‘re coming! What‘ll we do“, rufen sie erschreckt aus – und beobachten einen Mord.