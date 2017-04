Gevelsdorf.

In Sachen Tischtennis-Amateursport ist der SSV Gevelsdorf in unseren Breitengraden die Mannschaft der Stunde. Nachdem der Verein aus dem Titzer Vorort erst in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Bezirksklasse gefeiert hatte, schaffte der SSV jüngst in fast unveränderter Aufstellung den Durchmarsch in die Bezirksliga.