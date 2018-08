Jülich.

Nach acht Spielzeiten in Liga zwei kehrt der viermalige Europapokal-Sieger Jülich am Samstag zurück in die Tischtennis-Bundesliga. Ab 15 Uhr empfängt das neu formierte Team von Trainer Miro Broda den TTC Zugbrücke Grenzau in der Nordhalle. Der TTC Indeland Jülich macht damit einen Neustart unter besonderen Vorzeichen. Keineswegs schlechte Vorzeichen.