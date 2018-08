Jackerath - Tierschutzverein SAMT sucht Helfer für 16 verwahrloste Katzen

Jackerath. Die Tierschützer vom Verein SAMT (Soziale Arbeit für Mensch und Tier) erleben so einiges, aber an manchen Tagen können auch sie nur noch fassungslos das Telefon anstarren. Das geht aus einem Bericht des Vereins hervor. Am vergangenen Wochenende wurde der Verein auf elf verwahrloste Katzen hingewiesen.

Bei einer sechsköpfigen komplett roten Katzenfamilie ist der Katzenvater schwer verletzt und kann nur noch mühsam auf drei Pfötchen hüpfen (vermutlich ein Bruch). Er war zwischendurch längere Zeit verschwunden und ist jetzt sehr mager und schwach. Auch seine Familie ist viel zu dünn, da die Katzenmutter offensichtlich nicht genug Futter für sich und ihre Kleinen finden konnte. Bis sie auf verantwortungsbewusste Katzenfreunde trafen, die den Verein benachrichtigten.

Die zweite Katzenfamilie mit schwarz-weißen und gestreiften Kätzchen hat Katzenschnupfen und ist auch völlig ausgehungert. Bei näherer Inspektion des Ortes wurde prompt noch eine fünfköpfige Katzenfamilie gefunden, inzwischen also 16 Tiere. „Verantwortungslos!“, schreibt SAMT dazu.

Der Verein hat damit begonnen, die Tiere einzufangen, was keine leichte Aufgabe ist. Aber diese Katzenfamilien brauchen dringend Hilfe, daher werden die Tierschützer nicht ruhen, bis alle Samtpfoten in Sicherheit sind, auch wenn sie mit so vielen kranken und unkastrierten Katzen auf einen Streich am Rande ihrer Möglichkeiten stehen.

Um die Kastrationen und die weitere Versorgung zu bezahlen, ist SAMT dringend auf Spenden angewiesen. Unter dem Stichwort „Hilfe für die Katzenfamilien in Jackerath“ Spendenkonto: IBAN: DE 39 3955 0110 1200 102323, Sparkasse Düren, ist jeder Cent willkommen; Online-Spenden unter www.s-a-m-t.de.