Jülich - Tierschutz: Das im Hausmüll „entsorgte“ Kätzchen braucht dringend Hilfe

Jülich. Vor einigen Wochen erreichte den Jülicher Tierschutzverein Soziale Arbeit für Mensch und Tier (Samt) der Anruf eines lokalen Müllentsorgers. Zwischen dem Müll war ein krankes Kätzchen gefunden worden. Die Hilfe für das Tier nahm den Verein stark in Anspruch, der auf Unterstützung aus der Bevölkerung hofft.

Selten sieht man so ein furchtbares Bild: Ein Kätzchen, gerade mal fünf Wochen alt, die Augen nicht mehr sichtbar vor Eiter, vollständig bedeckt mit verrotteter Müllpampe und völlig unterkühlt.

In der Tierarztpraxis wurde das Katzenbaby medizinisch betreut und mit allem versorgt, vom Müll gesäubert und dann erstmal zum Aufwärmen gut eingepackt unter die Wärmelampe gelegt.

Damit waren die Sorgen aber längst nicht zu Ende, denn kaum auf der Pflegestelle angekommen, versagten alle Versuche, der kleinen Mieze Babykatzenmilch einzuflößen. Da die arme Kleine so schweren Katzenschnupfen hatte, dass es nur durch das offene Mäulchen atmen konnte, schaffte sie es einfach nicht, neben dem Atmen auch noch zu schlucken.

Glücklicherweise gelang es der Pflegemama, mit sehr viel Geduld und etlichen Fütterungsversuchen – auch nachts – das Kleine langsam aber sicher zu päppeln. Sie bekam den Namen Toulouse. Unzählige Tierarztbesuche unterstützten den Genesungsprozess.

Allerdings hatte sich ein Auge so schwer entzündet, dass letztlich mit dem behandelnden Tierarzt die Entscheidung getroffen wurde, das Auge nach Abschluss der restlichen Behandlung zu entfernen.

Als der OP-Termin nahte, hatte die Kleine plötzlich einen Rückfall und musste erneut mit Antibiotika behandelt werden. Zum Glück schlug diese Therapie gut an und bei einer erneuten ärztlichen Kontrolle war ein kleines Wunder geschehen: Nicht nur, dass Toulouse mittlerweile topfit war, das Auge hatte sich entgegen aller Erwartungen deutlich verbessert, was in solchen Fällen eigentlich nie vorkommt. Somit musste es doch nicht entfernt werden.

An diesem Punkt dachte jeder, dass jetzt ein neues Zuhause für die kleine Mieze gesucht werden könnte. Doch nur zwei Tage nach der freudigen Nachricht brach das Immunsystem des Kätzchens völlig zusammen, sie hatte abwechselnd Fieber und Untertemperatur. Die erneute Gabe von Antibiotikum schlug nicht an und nur mittels Zwangsernährung war eine Fütterung möglich. Innerhalb weniger Tage vegetierte die Kleine nur noch vor sich hin.

Eigentlich war damit ein Punkt erreicht, an dem klar wird: bis hierhin und nicht weiter, alles andere ist Quälerei. Zu diesem Zeitpunkt war Toulouse zur stationären Behandlung in der Tierarztpraxis. Wohlwissend, dass eigentlich keine Chance mehr bestand, traf Samt mit der Tierärztin die Entscheidung, der Kleinen wenigstens noch die Nacht zu lassen. Vielleicht wirkten die neuen Medikamente ja doch noch? Und am nächsten Morgen war tatsächlich wieder ein kleines Wunder geschehen: Toulouse fraß selbständig ein bisschen! Und es gab wieder Hoffnung!

Die Behandlung dieses armen Wesens hat ein tiefes Loch in die Vereinskasse von Samt gerissen, aber wenn dadurch ein Leben gerettet wird, dann ist es das in jedem Fall wert. Um die noch lange nicht abgeschlossene Behandlung des Katzenkindes bezahlen zu können, ist Samt e.V. Jülich dringend auf Spenden angewiesen, damit Toulouse leben und irgendwann eine liebe Familie mit ihrem bezaubernden Wesen beglücken kann! Spendenkonto IBAN DE39 3955 0110 1200 1023 23.