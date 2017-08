Tiefe Trauer: CDU-Politiker und Kaufmann Franz Schmitz ist tot

Jülich.

Franz Schmitz, der in Jülich als Kaufmann, Gastronom, Bierbrauer und CDU-Politiker bekannt war, ist am 27. Juli gestorben. Sein letztes Lebensjahrzehnt verbrachte Schmitz in Bad Münstereifel. Geboren wurde er als echter Muttkrat am 31. März 1936 in Jülich.