Theaterstück: Die Idee der Dummen Augustine

Jülich. Die Zirkuskapelle spielt einen Tusch. Nebenan in ihrem Zirkuswagen sitzt die Dumme Augustine müde vor ihrem Wäscheberg und hört die Zuschauer lachen und klatschen. Sie träumt davon, auch einmal im Zirkus aufzutreten, wie ihr Mann, der Dumme August. Stattdessen zaubert sie das Mittagessen auf die Teller der ganzen Familie und erledigt den Abwasch im Handstand.

Eines Tages hat der Dumme August schreckliche Zahnschmerzen. Der Zirkusdirektor ist verzweifelt: die Vorstellung ohne den Dummen August? Da hat die Dumme Augustine die rettende Idee!

Am Sonntag, 13. August, ist das Figurentheater Mensch, Puppe! aus Bremen um 15 Uhr zu Gast beim Kinderkultursommer in Renaissance-Garten der Jülicher Zitadelle. Viel Spaß, Spannung, Musik und Fantasie verspricht der 7. Kinderkultursommer in Jülich. Sollte es regnen, weicht man kurzerhand in das nahe gelegene Pädagogische Zentrum aus. Dank der Unterstützung der Stadtwerke Jülich und des Kultursekretariats Gütersloh NRW sind alle Vorstellungen erneut mit freiem Eintritt.