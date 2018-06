Jülich.

In Anlehnung an Molieres „Der Bürger als Edelmann“ schrieb die Leiterin des Literaturkurses Martina Sowa die Komödie „America First“. Die Zuschauer in der vollbesetzten Stadthalle erwartete ein unterhaltsamer Theaterabend, denn die Szenen muteten wie Sketche an, die in Elemente der Revue eingebettet waren.