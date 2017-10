Jülich.

1961 schon entstand das Theaterstück „Die Physiker“ des Schweizer Schriftstellers Franz Dürrenmatt. 1962 wurde es in Zürich uraufgeführt. 1980 wurde es zu einer Endfassung überarbeitet. Das Stück trägt den Untertitel „Komödie in zwei Akten“, wird aber auch oft als Drama betrachtet. Aber Komödie und Drama sind in dieser Thematik nicht weit voneinander entfernt.