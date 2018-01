Jülich - „The Man in the crowd“ aus Düren spielt beim Jülicher NoiseLess

Jülich. Die Formation „The Man in the crowd“ eröffnet am Mittwoch, 24. Januar, musikalisch das 18. NoiseLess Jahr in Jülich. Sie spielen auf der Bühne der Kulturbahnhofs-Kneipe, Bahnhofstraße 13. Bereits drei Mal hat das Duo aus Düren die Noiseless-Reihe mit ihrer Musik verzaubert, schreibt der Veranstalter.

„The Man in the crowd“, alias Elmar Valter und Peter Bernards, musizieren nun schon seit über zehn Jahren gemeinsam unter diesem (inzwischen gekürzten) Namen. Angefangen haben sie 2008 unter dem zungenbrecherischen Namen „The Man in The Crowd With The Multi-Coloured Mirrors On His Hobnail Boots“ mit akustischen Interpretationen von Beatles Songs, die sie von Beginn an auf ihre ganz eigene Weise spielten und sich damit schnell einen Namen in der Region machten.

Im Laufe der Zeit etablierte sich das Projekt vom Geheimtipp zum offenen Geheimnis immer mehr in Clubs und Kneipen. Das Programm wurde im Laufe der Jahre stetig erweitert, irgendwann kamen dann auch „Unbeatled“-Stücke von den 1960er bis zu den 1990er Jahren hinzu.

Der Name wurde reduziert auf „The Man in the crowd“, das Repertoire dafür erweitert; inzwischen sind die beiden Musiker auch außerhalb der Region bekannt und auf vielen Bühnen präsent; die beiden Programme werden stetig erweitert und entweder getrennt oder gemischt gespielt.

Zwei Gitarren, zwei Stimmen

Ihrem minimalistischen Ansatz sind sie bis heute treu geblieben: Zwei Gitarren, zwei Stimmen, manchmal auch Mandoline, Violine oder Kazoo. Es bleibt auf jeden Fall immer originell und authentisch – minimaler Aufwand, maximale Wirkung.

Einlass ist um 19.30, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro.