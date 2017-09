Tennis-Stadtmeister in Linnich stehen fest

Linnich.

Die Finalspiele der 17. Stadtmeisterschaften des TC Linnich brachten viele Sieger hervor. Mit 58 Teilnehmern in den Einzelkategorien und 46 Teilnehmern in den Doppelkategorien wurden in 154 Partien zunächst Gruppensieger ermittelt, welche dann in Halbfinals und Finals um den Sieg in den jeweiligen Kategorien spielten.