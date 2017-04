Ein Vierteljahrhundert alt, aber up to date

Das Technologiezentrum Jülich feiert 2017 seinen 25. Geburtstag. In diesem Vierteljahrhundert haben 186 Unternehmen das Angebot genutzt. Laut Geschäftsführung fallen davon 86 in die Kategorie „klassische Existenzgründer“. Von den 186 Unternehmen haben nach erfolgreicher Startphase 159 die Einrichtung verlassen; 59 blieben im Kreis Düren, 38 in der Region Aachen.

Vergangene Woche statteten beim Jülich-Besuch SPD-Vorsitzender Martin Schulz (M.) und Schatzmeister Dietmar Nietan (l.) dem TZJ einen Besuch ab. Das Kooperationsprojekt Synlight beeindruckte Schulz neben dem Lichthof mit Palmengarten besonders. Die künstliche Sonne möchte er sich demnächst gern aus der Nähe ansehen, sagte der Kanzlerkandidat.