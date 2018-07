Jülich.

Zum zweiten Mal ist in der Herzogstadt ein besonderer sportlicher Wettbewerb ausgetragen worden, der alle Zuschauer und Teilnehmer begeisterte und in einem spannenden Finale einen neuen Weltmeister hervorbrachte. Die Rede ist vom Bierkisten-Kørling, das im vergangenen Jahr erstmals im Rahmen der Holzhacker-Meisterschaft von Hauke Bochem vom Veranstalter Four Events und der CCKG-Prinzengarde ausgerichtet worden war.