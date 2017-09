Targobank Jülich wächst im ersten Halbjahr

Jülich. Die Targobank Jülich ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2017 gestartet, wie sie in ihren Geschäftsbericht ausweist.

In den ersten sechs Monaten konnte die Filiale in der Kölnstraße sowohl bei der Kreditvergabe als auch im Anlagegeschäft kräftige Zuwächse verzeichnen.

Zum 30. Juni hatte die Targobank Konsumentenkredite in Höhe von 16,7 Millionen Euro an ihre Kunden in Jülich vergeben – ein Zuwachs von 1,25 Prozent seit Jahresbeginn. „In diesem Zuwachs spiegelt sich die positive Entwicklung des Konsumklimas in der ersten Jahreshälfte wider“, sagt Filialleiter René Wronkowitz.

Erfreulich entwickelte sich auch die Nachfrage nach dem 2016 eingeführten Angebot „Kredit für Selbstständige“. Die Anzahl der Girokonten stieg um zwei Prozent auf rund 2100. Die Filiale hatte 1100 Kreditkarten herausgegeben – ein Zuwachs von ebenfalls zwei Prozent.

Im Passivgeschäft erfreuten sich trotz niedriger Zinsen kurzfristige Geldanlageformen konstanter Beliebtheit. Die Kunden hatten zur Jahresmitte 7,1 Millionen Euro (minus sechs Prozent) in Tagesgeldern angelegt. Das Volumen der Festgeldanlagen lag bei 3,8 Millionen Euro (plus zwei Prozent). Die Spareinlagen stiegen um vier Prozent auf 5,1 Millionen Euro. „Wer dauerhaft in niedrig verzinste Anlagen investiert, dem droht der Wertverlust durch Inflation und Abgeltungssteuer“, erklärt René Wronkowitz.

Im Investmentgeschäft lag das verwaltete Depotvolumen zum 30. Juni bei 28,2 Millionen Euro (plus zwölf Prozent). „Die Targobank erweitert im Wertpapiergeschäft für ihre Kunden konsequent das Angebot. Wir bieten als erste deutsche Filialbank neben aktiv gemanagten Fonds auch Indexfonds (ETF) in der Anlageberatung an“, erläutert René Wronkowitz.

„Unser Angebot für Wertpapierkunden komplettieren wir nun mit dem neuen Direkt-Depot. Es richtet sich an Selbstentscheider, die zu einem günstigen Preis online handeln wollen“, so René Wronkowitz weiter. Direkt-Depot-Kunden können aus dem umfangreichen Angebot der Targobank an Wertpapieren wie Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Optionsscheinen und Zertifikaten auswählen. Insgesamt betreute die Targobank zum 30. Juni in Jülich rund 5.300 Kunden.

Die Targobank AG & Co. KGaA (Targobank) hat 90 Jahre Erfahrung im Privatkundengeschäft auf dem deutschen Markt. Sie betreut vier Millionen Kunden in den Geschäftsbereichen Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen sowie Schutz & Vorsorge. Der Schwerpunkt liegt nach eigenen Angaben auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Die Targobank betreibt bundesweit mehr als 360 Standorte in 200 Städten.