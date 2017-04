Tambourcorps siegreich: Gute Ergebnisse beim Dorfpokalschießen

Schleiden.

Mit dem Tambourcorps Niedermerz-Schleiden gab es in diesem Jahr einen neuen Sieger im Dorfpokalschießen der Ortsvereine Schleidens. Insgesamt zehn Vereine und Gruppierungen waren auf dem Luftgewehr-Schießstand in den Kellerräumen des Kindergartens am Start, wo die St. Nikolaus-Schützenbruderschaft seit Jahren ihr Domizil hat.