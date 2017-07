Jülich.

Was ist Ziel und Zweck des Workshops „Habe ich Talent?“ im öffentlichen Rahmen? So lautete unlängst eine Interviewfrage an René Blanche, Leiter der Aachener Schauspielschule. „Viele Menschen trauen sich nicht“, hatte Blanche geantwortet und den begleitenden Werbeaspekt eingeräumt.