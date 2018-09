Rödingen.

„All das, was ich dir erzählt habe, ist so wahr, wie ich dich sehe und du mich siehst.“ Diese Worte sprach die sonst so temperamentvolle und mitreißende Erzählkünstlerin Christiane Willms mit leiser, beschwörender Stimme. Im wallenden roten Samtmantel über weißer Leinenkleidung erzählte sie am „Europäischen Tag der jüdischen Kultur“ zum Thema „Storytelling“ im LVR-Kulturhaus Landsynagoge Rödingen jüdische Geschichten und chassidische Legenden, untermalt mit Tanz und Gesang.