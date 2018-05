Titz/Kreis Düren - Tag der Archäologie in Höllen: Rheinische Ur-Bauern liebten es geräumig

Titz/Kreis Düren.

Die rund 1500 Jahre alten Grabbeigaben in einem Bestattungsfeld bei Inden-Vilvenich waren so gut versteckt, dass sie auch potenziellen Grabräubern entgangen sind. Die Keramik- und Glasgefäße, Schmuckteile und Kleidungsstücke lagerten in seitlichen Nischen der zwei Meter tiefen 22 Bestattungen und sollten eigentlich im Jenseits „für üppige Tafelfreuden dienen“. Das geht nun nicht mehr.