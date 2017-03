Jülich.

Die Sonne ging auf. Und Josef Wirtz, CDU-Landtagsabgeordneter in seiner vorletzten Dienstwoche, murmelte nur: „Wahnsinn.“ Die Sonne, von der die Rede ist, ist die künstliche Sonne Synlight, die das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) aus Köln am Donnerstag an seiner Außenstelle im Jülicher Gewerbegebiet Königskamp vorgestellt hat. Und zwar vor der Weltöffentlichkeit.