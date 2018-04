Jülich - "Summer of Love" präsentiert Hits und Klassiker in Jülich

Jülich.

Die Jülicher Band „Summer of Love“ hat am Wochenende den Gästen in Wilhelm‘s Brauhaus an der Großen Rurstraße einen kurzweiligen Abend mit zahlreichen Hits und Evergreens beschert. Das Projekt wurde vor einem Jahr von Virginia und Jo Lisken mit Michael Dorp gegründet und hat sich schwerpunktmäßig auf die Klassiker der 1960er und 70er Jahre konzentriert, spielt aber auch aktuelle Songs oder Stücke der 80er Jahre.