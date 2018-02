Siersdorf - Suizidversuch im Siersdorfer Flüchtlingsheim

Siersdorf. In der Flüchtlingsunterkunft in Siersdorfer Heidgasse gab es am Freitagnachmittag einen erneuten Einsatz für Polizei und Rettungskräfte. Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass ein 46-jähriger Mann indischer Abstammung versucht habe, sich mit Messerschnitten das Leben zu nehmen.

Der Mann habe sich schwer verletzt und nach Erstversorgung in sehr kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der Polizei am Montag lebt er.

Im Gegensatz zu dem Einsatz eine Woche zuvor war es offenbar nicht die Absicht des Mannes, eine mögliche Abschiebung mit dem Versuch der Selbsttötung zu verhindern. Zumindest lag der Polizei diesmal kein Amtshilfeersuchen des Kreises vor, um dabei behilflich zu sein, den Mann abzuholen.

Eine Woche zuvor hatte an anderer Mann versucht, seine Abschiebung mit einem angedroht Selbstmord zu verhindern und so einen Großeinsatz ausgelöst.